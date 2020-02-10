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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 10:33 م

وزير الداخلية يدعو لحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة

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دعا وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الاثنين إلى تأمين ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات عراقية بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة.
وشدد الوزير العراقي خلال مؤتمر أمني عقد في بغداد على «ضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية وبأقصى درجات ضبط النفس»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية.
وطالب المتظاهرين بـ «التعاون مع القوات الأمنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وإبعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ولجنة الأمن والدفاع البرلمانية عددا من القضايا الأمنية في مختلف قواطع المسؤوليات وبالتحديد في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية، وسبل معالجة الحالات السلبية التي ترافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين. وتشهد بغداد و9محافظات عراقية اضطرابات أمنية على خلفية مظاهرات شعبية اندلعت منذ أكتوبر ولحد الآن خلفت نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب.
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