ماكينزي: القوات الأمريكية متواجدة في العراق بدعوة من الحكومة

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن خلق الولايات المتحدة الأمريكية ما تسميه «الهيكل الأمني لحماية الملاحة في الخليج» نظام لمنع أي أنشطة عدائية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وأضاف «ماكينزي»، خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «النظام أثبت فعاليته بالفعل، واستمرار الولايات المتحدة في هذا بالعمل مع شركائها وحلفائها في المنطقة»، متابعًا: «نرغب في ردع إيران وفي الوقت ذاته لا نريد أن نكون مستفزين».

وعن تواجد القوات الأمريكية في العراق، أوضح أن القوات موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، لافتًا إلى أن أي مستوى لزيادة القوات سيتم بالتشاور مع الحكومة العراقية.

وتوقع قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بناء على هذه الدعوة، مشيرًا إلى أن «البلدين لديهما مصلحة في محاربة الإرهاب ومحاربة داعش في المستقبل».