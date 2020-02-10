بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
آخر الأخبار
إياد علاوي: تصريحات مستشار خامنئي تنتهك السيادة العراقية السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من تظاهرات مرتقبة العمليات المشتركة تنفي تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق تعزيزات عسكرية أميركية تصل إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار محتجون يغلقون جامعة مزايا الأهلية بالناصرية على خلفية تسويف مطالب المتظاهرين التميمي: مقتدى الصدر لجأ إلى القوة والسلاح بعد أن خسر قوته السياسية والشعبية نائب عن تحالف القوى يرفض أسلوب و منهجية المرشح علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة التعليم تؤكد إلتزامها بمنح خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وثائق التخرج القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 09:09 م

وزير الداخلية يدعو لحصر المظاهرات الشعبية في ساحات محددة

ياسين الياسري
دعا وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم الاثنين الى تأمين ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات عراقية بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة.
وشدد الوزير العراقي خلال مؤتمر امني عقد في بغداد على «ضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية وبأقصى درجات ضبط النفس»،بحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية.
وطالب المتظاهرين بـ« التعاون مع القوات الأمنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وابعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة و الخاصة».
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه كبار قادة الاجهزة الأمنية والعسكرية ولجنة الامن والدفاع البرلمانية
عدد من القضايا الأمنية في مختلف قواطع المسؤوليات وبالتحديد في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية ، و سبل معالجة الحالات السلبية التي ترافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين.
وتشهد بغداد و9 محافظات عراقية اضطرابات امنية على خلفية مظاهرات شعبية اندلعت منذ تشرين أول /اكتوبر ولحد الان خلفت نحو 600 قتيلا واكثر من 25 الف مصابا .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
انفجار-2

انفجار رتلا يحمل آليات للقوات الأمريكية 10 شباط 2020 10:19 م

البصرة

اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة 10 شباط 2020 06:43 م

القبض

القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل 10 شباط 2020 06:35 م

التحالف الدولي

ثلاث دول في التحالف الدولي تطالب الانسحاب من العراق 10 شباط 2020 06:22 م

Doc-P-333984-637168331707727948-1024x576

مسلحون يختتطفون ناشط في محافظة النجف 09 شباط 2020 11:13 م

اعتقال-1

اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل 09 شباط 2020 10:42 م

مفوضية حقوق الانسان

مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بتشديد الاجراءات الخاصة بفايروس كورونا في الموانئ 09 شباط 2020 05:13 م

Doc-P-333437-637163350896649125

الفنيون العراقيون ينجحون في تشغيل طائرات “اف 16” لأول مرة 09 شباط 2020 02:21 م

التعليقات