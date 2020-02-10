وزير الداخلية يدعو لحصر المظاهرات الشعبية في ساحات محددة

دعا وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم الاثنين الى تأمين ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات عراقية بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة.

وشدد الوزير العراقي خلال مؤتمر امني عقد في بغداد على «ضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية وبأقصى درجات ضبط النفس»،بحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية.

وطالب المتظاهرين بـ« التعاون مع القوات الأمنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وابعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة و الخاصة».

وناقش المؤتمر الذي شارك فيه كبار قادة الاجهزة الأمنية والعسكرية ولجنة الامن والدفاع البرلمانية

عدد من القضايا الأمنية في مختلف قواطع المسؤوليات وبالتحديد في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية ، و سبل معالجة الحالات السلبية التي ترافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين.

وتشهد بغداد و9 محافظات عراقية اضطرابات امنية على خلفية مظاهرات شعبية اندلعت منذ تشرين أول /اكتوبر ولحد الان خلفت نحو 600 قتيلا واكثر من 25 الف مصابا .