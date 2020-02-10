الرئيس الإيراني: قتل سليماني على أراضي دولة مجاورة يعد جريمة كبرى

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، مقتل قاسم سليماني، على الاراضي العراقية، معتبرا ذلك جريمة كبرى تنتهك كل اللوائح الدولية.



وقال روحاني، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين: "لقد كان القائد سليماني رجلًا يسعى لتحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة، وكان من السهل جدا عليه قتل الجنرالات الأمريكيين، في أفغانستان والعراق وأي مكان آخر، ولكنه لم يفعل ذلك أبدا".



وأضاف أن "اغتيال قائد عسكري على أراضي دولة مجاورة كان ضيفها الرسمي يعد جريمة كبرى تنتهك كل اللوائح الدولية".