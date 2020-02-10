بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
آخر الأخبار
إياد علاوي: تصريحات مستشار خامنئي تنتهك السيادة العراقية السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من تظاهرات مرتقبة العمليات المشتركة تنفي تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق تعزيزات عسكرية أميركية تصل إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار محتجون يغلقون جامعة مزايا الأهلية بالناصرية على خلفية تسويف مطالب المتظاهرين التميمي: مقتدى الصدر لجأ إلى القوة والسلاح بعد أن خسر قوته السياسية والشعبية نائب عن تحالف القوى يرفض أسلوب و منهجية المرشح علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة التعليم تؤكد إلتزامها بمنح خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وثائق التخرج القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 08:49 م

الرئيس الإيراني: قتل سليماني على أراضي دولة مجاورة يعد جريمة كبرى

روحاني
انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، مقتل قاسم سليماني، على الاراضي العراقية، معتبرا ذلك جريمة كبرى تنتهك كل اللوائح الدولية.

وقال روحاني، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين: "لقد كان القائد سليماني رجلًا يسعى لتحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة، وكان من السهل جدا عليه قتل الجنرالات الأمريكيين، في أفغانستان والعراق وأي مكان آخر، ولكنه لم يفعل ذلك أبدا".

وأضاف أن "اغتيال قائد عسكري على أراضي دولة مجاورة كان ضيفها الرسمي يعد جريمة كبرى تنتهك كل اللوائح الدولية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

مستشار الرئيس ترامب لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق 10 شباط 2020 07:57 م

ترامب

ترامب يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3% خلال العام الحالي 10 شباط 2020 07:28 م

طائرة إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حماس في غزة 10 شباط 2020 12:35 م

طائرة

طائرة روسية تهبط على ذيلها بعد مشاكل تقنية 10 شباط 2020 09:37 ص

مايك بومبيو

بومبيو يحذر صناديق تقاعد أمريكية من مساعدة الصين في قمع الأقليات 09 شباط 2020 11:56 م

قبعات زرقاء

تقرير بريطانيا.. هجمات "القبعات الزرقاء" تشعل غضب العراقيين ضد إيران 09 شباط 2020 10:01 م

قمر صناعي

إيران تعترف بفشل عملية إطلاق القمر الصناعي "ظفر" 09 شباط 2020 09:32 م

كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 811 حالة متجاوزة حصيلة ضحايا سارس 09 شباط 2020 08:26 م

التعليقات