تعادل الشرطة العراقي مع الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا

تعادل نادي الشرطة العراقي مع ضيفه الاستقلال الإيراني 1 /1 اليوم الاثنين في أربيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الاستقلال بهدف عكسي سجله لاعب الشرطة حسام كاظم بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24 ثم أدرك علي فائز التعادل للشرطة في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

واقتسم الفريقان صدارة المجموعة الأولى مؤقتا برصيد نقطة واحدة لحين انتهاء المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الاثنين الوحدة الإماراتي بضيفه الأهلي السعودي على ستاد آل نهيان في أبو ظبي