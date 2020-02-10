علاوي يهدد المتورطين بأعمال العنف ضد المتظاهرين

غرد رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول آخر التطورات في العراق.

وقال علاوي في تغريدته، إن المتورطين بأعمال العنف ضد المتظاهرين لن يفلتوا من قبضة العدالة، فصرخات الإدانة لم تعد كافية إزاء ما جرى في الناصرية، وما سبقه في ساحات التظاهر من قمع وعنف، مبينا ان لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من اجل تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية.

