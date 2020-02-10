السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من تظاهرات مرتقبة

حذرت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها بشأن تظاهرات قد تنطلق في بغداد والنجف.

وذكر بيان للسفارة، أنه "وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 شباط ، وكذلك في النجف في 14 شباط".

وأضاف، أن "العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة"، داعية "المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة"، لافتا الى ان "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".