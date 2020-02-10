العمليات المشتركة تنفي تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، تقديم دول طلبات تخص وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.



وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، "لا صحة لتقديم فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلبات إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية من أجل سحب قواتها من العراق".

رد قيادة العمليات يأتي عقب، ما أفاد به عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بان "ثلاث دولة وهي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق".



