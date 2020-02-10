بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
آخر الأخبار
إياد علاوي: تصريحات مستشار خامنئي تنتهك السيادة العراقية السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من تظاهرات مرتقبة العمليات المشتركة تنفي تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق تعزيزات عسكرية أميركية تصل إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار محتجون يغلقون جامعة مزايا الأهلية بالناصرية على خلفية تسويف مطالب المتظاهرين التميمي: مقتدى الصدر لجأ إلى القوة والسلاح بعد أن خسر قوته السياسية والشعبية نائب عن تحالف القوى يرفض أسلوب و منهجية المرشح علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة التعليم تؤكد إلتزامها بمنح خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وثائق التخرج القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 شباط 2020 07:35 م

العمليات المشتركة تنفي تقديم ثلاث دول طلب انسحاب لقواتها من العراق

قيادة العمليات المشتركة

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، تقديم دول طلبات تخص وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، "لا صحة لتقديم فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلبات إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية من أجل سحب قواتها من العراق".

رد قيادة العمليات يأتي عقب، ما أفاد به عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بان "ثلاث دولة وهي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
WuJzKBaX_400x400

علاوي يهدد المتورطين بأعمال العنف ضد المتظاهرين 10 شباط 2020 08:26 م

السفارة الامريكية

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في العراق من تظاهرات مرتقبة 10 شباط 2020 07:51 م

تعزيزات

تعزيزات عسكرية أميركية تصل إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار 10 شباط 2020 07:16 م

الصدر

التميمي: مقتدى الصدر لجأ إلى القوة والسلاح بعد أن خسر قوته السياسية والشعبية 10 شباط 2020 07:01 م

احمد الجبوري

نائب عن تحالف القوى يرفض أسلوب و منهجية المرشح علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة 10 شباط 2020 06:48 م

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

القدو يتوقع تمرير الموازنة خلال نيسان المقبل 10 شباط 2020 06:28 م

قتل المتظاهرين في العراق

مقتل متظاهر بالرصاص بمدينة الناصرية 10 شباط 2020 06:18 م

كهرباء-1-696x385

خبراء ومختصون في مجال الطاقة : انهاء ازمة الطاقة يحتاج الى ارادة سياسية للقضاء على الفساد 10 شباط 2020 05:58 م

التعليقات