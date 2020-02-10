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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 شباط 2020 07:10 م

محتجون يغلقون جامعة مزايا الأهلية بالناصرية على خلفية تسويف مطالب المتظاهرين

جامعة مزايا
أغلق المحتجون في الناصرية جامعة مزايا الأهلية في تصعيد جديد على خلفية تسويف مطالب المتظاهرين.

وقال مصدر أمني، إن "المتظاهرين أغلقوا جامعة مزايا الأهلية في الناصرية".

واضاف أن "اطلاق نار كثيف قرب جامعة العين في الناصرية من قبل حماية الجامعة"، مبيناً أن "المحتجين يحاولون اقتحامها لمنع الدوام واخراج الطلبة منها".
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