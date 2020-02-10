التميمي: مقتدى الصدر لجأ إلى القوة والسلاح بعد أن خسر قوته السياسية والشعبية

أكد الخبير في الشؤون السياسية يوسف التميمي، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجأ إلى القوة والسلاح بعد أن خسر قوته السياسية والشعبية بسبب التظاهرات.



وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "تصريحات أبو دعاء العيساوي القيادي في التيار الصدري، ليست غريبة أو مفاجئة، لأن التيار يلوح دائما بالسلاح حينما يستنفد خياراته السياسية أو الشعبية".



وأضاف التميمي، أن "الصدر خسر قوته السياسية بسبب ضعف البرلمان وإسقاط الحكومة وحالة التفكك في المشهد السياسي بسبب التظاهرات التي هزت كثيرا من التحالفات السابقة".



وبحسب التميمي، فإن "الصدر لم يعد يسيطر على قرارات البرلمان بضغط الشارع مثل السابق حينما فرض ترشيح حيدر العبادي أو وافق على ترشيح نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق".



وتابع التميمي إن "الصدر الذي خسر قوته السياسية والشعبية بسبب التظاهرات، التي تحدت سيطرته على الشارع لأول مرة، لجأ إلى القوة الوحيدة المتبقية لديه وهي قوة السلاح".



