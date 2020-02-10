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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 07:00 م

سقط ثلوج فى مناطق متفرقة بالموصل والأنباء وجنوب بغداد

أمطار

تعرضت العديد من المناطق والمحافظات في العراق، لموجة شديدة البرودة وتساقط الثلوج، في حدث نادر لم تشهده البلاد منذ نحو 12 عاما، حيث سقط الثلوج فى مناطق متفرقة بالموصل والأنباء وجنوب العاصمة بغداد.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى العراق، صور ومقاطع فيديو تظهر سقوط الثلج والأمطار على العديد من مناطق الجمهورية.


هكذا بدا مشهد سقوط الثلوج الخفيفة في مدينة كربلاء قبل قليل.. وبالطبع تعتبر هذه حالة نادرة في مناطق وسط وجنوب العراق.


وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية، توقعت اليوم، الاثنين، تساقط أمطار وثلوج ليلية، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى فى العاصمة بغداد صفر درجة مئوية.

وقالت هيئة الأنواء، فى بيان، أن الطقس سيكون ليوم الاثنين، فى المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئى يتحول ليلا إلى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج ابتداء من الاقسام الغربية مع الحرارة عدة درجات، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى فى العاصمة بغداد خلال اليوم صفر درجة مئوية.

وأشار بيان الأنواء، إلى أن الطقس سيكون فى المنطقة الشمالية غائم جزئى إلى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج فى أماكن متعددة، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس فى المنطقة الجنوبية غائم جزئى إلى غائم ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات. ى

 

 

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