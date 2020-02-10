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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 06:48 م

نائب عن تحالف القوى يرفض أسلوب و منهجية المرشح علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة

احمد الجبوري

عبر النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد عبدالله الجبوري عن رفضه أسلوب و منهجية المرشح محمد علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن محاولات علاوي الألتفاف على مطالب المتظاهرين السلميين بالتغيير على أساس المواطنة و الكفاءة العراقية اضافة الى حقوق ومسؤوليات شركاء العملية السياسية ستعجل بافشال خطوات تشكيل حكومته و ليس العكس.

 وقال الجبوري في بيان" ان المكلف محمد علاوي أختار الطريق و التوقيت الخطأ بمحاولة تفصيل حكومة على مقاسات جدلية وكأنه يصم أذانه عن مطالب الشارع المنتفض منذ أشهر أو أنه يتوهم القدرة على تغييب دور بعض الكتل السياسية في ربع الساعة الأخير من التوقيتات الدستورية".

وأضاف"  اذا كانت مهمة حكومة علاوي تقتصر على اجراء الانتخابات المبكرة فمن الأجدر الابقاء على حكومة عبد المهدي لادارة هذه المهمة، مع التذكير بان الكتل السياسية تراقب و تحسب تحركات علاوي و لن تقبل بشروط الأمر الواقع تحت أي مسمى".

 

ف.ا

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