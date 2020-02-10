بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
آخر الأخبار
اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة التعليم تؤكد إلتزامها بمنح خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وثائق التخرج القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل غداً.. ثلوج في كل العراق والحرارة دون الصفر بهذه المناطق القدو يتوقع تمرير الموازنة خلال نيسان المقبل خبراء ومختصون في مجال الطاقة : انهاء ازمة الطاقة يحتاج الى ارادة سياسية للقضاء على الفساد حين يسقط القناع .. لاينفع الترقيع والتجميل !! خبير اقتصادي : المنافذ الحدودية تحقق اقل من ثلث الايراد المفترض بسبب الفساد نائب : الكتل الشيعية اعطت الضوء الاخضر للمكلف لاختيار وزرائه .. لكن بشرط معمل البتروكيمياويات العملاق في البصرة يعود للعمل بعد توقف لسبعة اعوام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 06:35 م

القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل

القبض


أعلنت وزارة الداخلية، القبض على اربعة دواعش في الجانب الايمن من الموصل.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ( اربعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

واضافت أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مبينة أنه "تم القبض عليهم في منطقة ( حي المنصور ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البصرة

اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة 10 شباط 2020 06:43 م

التحالف الدولي

ثلاث دول في التحالف الدولي تطالب الانسحاب من العراق 10 شباط 2020 06:22 م

Doc-P-333984-637168331707727948-1024x576

مسلحون يختتطفون ناشط في محافظة النجف 09 شباط 2020 11:13 م

اعتقال-1

اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل 09 شباط 2020 10:42 م

مفوضية حقوق الانسان

مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بتشديد الاجراءات الخاصة بفايروس كورونا في الموانئ 09 شباط 2020 05:13 م

Doc-P-333437-637163350896649125

الفنيون العراقيون ينجحون في تشغيل طائرات “اف 16” لأول مرة 09 شباط 2020 02:21 م

Doc-P-333437-637163350896649125

الداخلية: اعتقال خمسة من الحسبة وديوان الجند في نينوى 09 شباط 2020 12:50 م

489256Image1

نائب يحذر من تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المواطنين والاساءة للقوات الأمنية 09 شباط 2020 11:39 ص

التعليقات