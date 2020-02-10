القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل





أعلنت وزارة الداخلية، القبض على اربعة دواعش في الجانب الايمن من الموصل.



وقالت الوزارة في بيان إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ( اربعة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".



واضافت أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مبينة أنه "تم القبض عليهم في منطقة ( حي المنصور ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.



ف.ا