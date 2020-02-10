غداً.. ثلوج في كل العراق والحرارة دون الصفر بهذه المناطق





توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول ثلوج في أغلب مناطق العراق غداً الثلاثاء مع تدني كبير بدرجات الحرارة.



وذكر بيان للهيأة ان "طقس غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط زخات مطر وثلوج ثم يتحسن بعد الظهر وفي المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر وثلوج في اماكن متفرقة ثم يتحسن بعد الظهر، وفي المنطقة الجنوبية، غائماً مع فرصة تساقط زخات مطر وثلوج خفيفة في بعض الاقسام الشرقية ثم يتحسن بعد الظهر" مشيراً الى ان "درجان الحرارة الصغرى في بعض المحافظات تسجل ما دون الصفر المئوي".



وأشار الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم, ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر وثلوج في أماكن متعددة خاصة الاقسام الشمالية والشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم, ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".



أما طقس الخميس المقبل فيكون في "المنطقة الوسطى، صحواً مع بعض الغيوم, ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر وثلوج في بعض الاقسام الشمالية والشرقية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم, ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".



ولفت الى ان "طقس الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم, ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر وثلوج في بعض الاقسام الشمالية والشرقية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم, ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً.



ف.ا