بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
آخر الأخبار
اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة التعليم تؤكد إلتزامها بمنح خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وثائق التخرج القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل غداً.. ثلوج في كل العراق والحرارة دون الصفر بهذه المناطق القدو يتوقع تمرير الموازنة خلال نيسان المقبل خبراء ومختصون في مجال الطاقة : انهاء ازمة الطاقة يحتاج الى ارادة سياسية للقضاء على الفساد حين يسقط القناع .. لاينفع الترقيع والتجميل !! خبير اقتصادي : المنافذ الحدودية تحقق اقل من ثلث الايراد المفترض بسبب الفساد نائب : الكتل الشيعية اعطت الضوء الاخضر للمكلف لاختيار وزرائه .. لكن بشرط معمل البتروكيمياويات العملاق في البصرة يعود للعمل بعد توقف لسبعة اعوام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 06:22 م

ثلاث دول في التحالف الدولي تطالب الانسحاب من العراق

التحالف الدولي
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق, هذا الإثنين, عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلبات انسحاب من العراق.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي, إن "ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وأستراليا, قدمت طلبات إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق", لافتا إلى أن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب", حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن "الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود قواعد عسكرية في بعض المناطق وخاصة في إقليم كردستان", مبينا أن "لا يوجد أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".
وأشار الزيادي إلى أن "القوات العراقية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية البلاد", مؤكدا أن"مجلس النواب يدعم القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش العراقي حتى تتمكن من مسك زمام المبادرة".
وصوت مجلس النواب العراقي, في 5 جانفي الماضي, بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي, والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية, ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب,كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البصرة

اغتيال ضابط بحري على ايدي مسلحين مجهولين غربي البصرة 10 شباط 2020 06:43 م

القبض

القبض على اربعة دواعش في ايمن الموصل 10 شباط 2020 06:35 م

Doc-P-333984-637168331707727948-1024x576

مسلحون يختتطفون ناشط في محافظة النجف 09 شباط 2020 11:13 م

اعتقال-1

اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل 09 شباط 2020 10:42 م

مفوضية حقوق الانسان

مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بتشديد الاجراءات الخاصة بفايروس كورونا في الموانئ 09 شباط 2020 05:13 م

Doc-P-333437-637163350896649125

الفنيون العراقيون ينجحون في تشغيل طائرات “اف 16” لأول مرة 09 شباط 2020 02:21 م

Doc-P-333437-637163350896649125

الداخلية: اعتقال خمسة من الحسبة وديوان الجند في نينوى 09 شباط 2020 12:50 م

489256Image1

نائب يحذر من تجاوز بعض العناصر غير المنضبطة على المواطنين والاساءة للقوات الأمنية 09 شباط 2020 11:39 ص

التعليقات