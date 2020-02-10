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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 05:43 م

خبير اقتصادي : المنافذ الحدودية تحقق اقل من ثلث الايراد المفترض بسبب الفساد

صفوان قصي

اكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان،ان المنافذ  الحدودية يجب ان تخضع للرقابة لمنع حالات الفساد والسيطرة على السلع التي تصل اليها ، مبينا :" ان ايرادات المنافذ  يجب ان تصل الى 10 تريليون دينار، في حين ان الايراد الفعلي لا يتجاوز 3 تريليون ".

وقال صفوان في تصريح صحفي :" ان العراق يمتلك منافذ حدودية مع دول الجوار ، اضافة للمطارات ، وعملية السيطرة على الايرادات تكون من خلال احكام السيطرة على المواد الداخلة والتعرفة الكمركية  المفروضة على السلع ، وبيان حاجة السوق اليها ".

واضاف :" ان هناك غيابا للرقابة السعرية ، اضافة الى ان هناك منافذ غير نظامية يفترض بوزارة الداخلية احكام السيطرة عليها ".

ف.ا
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