خبير اقتصادي : المنافذ الحدودية تحقق اقل من ثلث الايراد المفترض بسبب الفساد



اكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان،ان المنافذ الحدودية يجب ان تخضع للرقابة لمنع حالات الفساد والسيطرة على السلع التي تصل اليها ، مبينا :" ان ايرادات المنافذ يجب ان تصل الى 10 تريليون دينار، في حين ان الايراد الفعلي لا يتجاوز 3 تريليون ".



وقال صفوان في تصريح صحفي :" ان العراق يمتلك منافذ حدودية مع دول الجوار ، اضافة للمطارات ، وعملية السيطرة على الايرادات تكون من خلال احكام السيطرة على المواد الداخلة والتعرفة الكمركية المفروضة على السلع ، وبيان حاجة السوق اليها ".



واضاف :" ان هناك غيابا للرقابة السعرية ، اضافة الى ان هناك منافذ غير نظامية يفترض بوزارة الداخلية احكام السيطرة عليها ".



ف.ا