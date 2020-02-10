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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 05:40 م

نائب : الكتل الشيعية اعطت الضوء الاخضر للمكلف لاختيار وزرائه .. لكن بشرط

عباس سروط


رجح النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية عباس سروط ،  اكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكثر من نصف كابينته الوزارية خلال المدة الدستورية المحددة .

وقال سروط في تصريح صحفي  :" ان محمد علاوي لديه حركة باتجاه جميع الكتل السياسية وبعض المستقلين لمناقشة اختيار الوزراء والبرنامج الحكومي  " ، لافتا الى وجود اشكالات مع الكتل السنية والكردية بشأن اختيار وزرائها .

واوضح " ان كتل المكون الشيعي اعطت الضوء الاخضر لعلاوي بشأن اختيار الوزراء المستقلين من خارج الاحزاب ، ولكن بشرط اختيار وزراء من المكونين الكردي والسني بالاتجاه ذاته ، على اعتبار ان اختيار الوزراء السياسيين من المكونين السني والكردي سيسبب خللا في كابينته الوزارية ".

واكد :"  ان الاصرار على اختيار الوزراء من السياسيين والحزبيين  سيعني فشل الحكومة والتكليف ".

وبين سروط " ان علاوي سيطرح على البرلمان قريبا اكثر من نصف كابينته الوزرارية واغلبهم من الوزراء الشيعة المستقلين ، على امل التوصل لاحقا الى اتفاق مع باقي المكونات على اختيار وزراء مستقلين من تلك المكونات لاكمال كابينته الوزارية ".

ف.ا
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