نائب : الكتل الشيعية اعطت الضوء الاخضر للمكلف لاختيار وزرائه .. لكن بشرط





رجح النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية عباس سروط ، اكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكثر من نصف كابينته الوزارية خلال المدة الدستورية المحددة .



وقال سروط في تصريح صحفي :" ان محمد علاوي لديه حركة باتجاه جميع الكتل السياسية وبعض المستقلين لمناقشة اختيار الوزراء والبرنامج الحكومي " ، لافتا الى وجود اشكالات مع الكتل السنية والكردية بشأن اختيار وزرائها .



واوضح " ان كتل المكون الشيعي اعطت الضوء الاخضر لعلاوي بشأن اختيار الوزراء المستقلين من خارج الاحزاب ، ولكن بشرط اختيار وزراء من المكونين الكردي والسني بالاتجاه ذاته ، على اعتبار ان اختيار الوزراء السياسيين من المكونين السني والكردي سيسبب خللا في كابينته الوزارية ".



واكد :" ان الاصرار على اختيار الوزراء من السياسيين والحزبيين سيعني فشل الحكومة والتكليف ".



وبين سروط " ان علاوي سيطرح على البرلمان قريبا اكثر من نصف كابينته الوزرارية واغلبهم من الوزراء الشيعة المستقلين ، على امل التوصل لاحقا الى اتفاق مع باقي المكونات على اختيار وزراء مستقلين من تلك المكونات لاكمال كابينته الوزارية ".



ف.ا