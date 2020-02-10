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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 05:37 م

معمل البتروكيمياويات العملاق في البصرة يعود للعمل بعد توقف لسبعة اعوام

وزارة-الصناعة-والمعادن

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، ان معمل البتروكيمياويات العملاق في البصرة سيعاود انتاجه من جديد خلال المدة القليلة المقبلة بعد توقفه لمدة زادت على سبعة اعوام.

وقال مدير الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية بالوزارة عقيل عبد الزهرة :" تم الوصول الى المراحل النهائية لانتاج غاز (الاثيلين) تمهيدا للدخول الى مرحلة انتاج الحبيبات البلاستيكية خلال المدة القليلة المقبلة ".

واضاف :" ان ملاكات الشركة المختصة عملت بجهود استثنائية لاتمام اعمال تأهيل جميع الوحدات والخطوط التابعة للمعمل من اجل المباشرة بعمليات التشغيل والانتاج ، بعد الضرر الكبير الذي لحق بها نتيجة اندثار المعدات وتآكل الانابيب خلال الوقت الذي توقفت فيه عن العمل لمدة زادت على سبعة اعوام بسبب قطع الغاز الطبيعي عنه".

واضاف :" ان العمل جار حاليا في اعمال تأهيل وصيانة خزان الاثيلين بغية الشروع بانتاج الغاز منه والدخول الى مرحلة انتاج الحبيبات واطئة الكثافة في المعمل المختص بذلك".

 

ف.ا

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