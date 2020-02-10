نائب سابق يحذر من محاولات نقل عوائل دواعش من سوريا الى نينوى

حذر النائب السابق محما خليل ، من محاولات جهات حكومية، نقل عوائل الدواعش، من مخيم الهول السوري الى قضاء ربيعة التابع في نينوى.



وقال خليل في بيان :" ان هذه الجهات الحكومية قامت مؤخرا، بانشاء مخيم (عملا) في قضاء ربيعة التابع لتلعفر في محافظة نينوى، بالقرب من الحدود العراقية الايرانية، لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول الى هذا المخيم".



واضاف :" ان هذا الامر مرفوض من قبل اهالي المنطقة، وينطوي على محاذير امنية وانسانية وقانونية، ويمكن ان يؤدي الى اثارة الفتنة ، فضلا عن كونه مسا لمشاعر الناس ومشاعر اهالي الشهداء الذين اعطوا دماء ابنائهم للوطن ".



واوضح النائب الايزيدي :" ان عوائل الدواعش قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر باية لحظة "، داعيا الى تأجيل هذا الموضوع الى ما بعد تشكيل حكومة جديدة، من اجل دراسته دراسة متأنية ودقيقة ".

ف.ا