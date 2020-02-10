خبير قانوني يؤكد اهمية تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين

اكد الخبير القانوني علي التميمي اهمية انشاء محكمة متخصصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين .



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان انشاء هذه المحكمة يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع السلطة التنفيذية والادعاء العام وحتى البرلمان" .



واضاف :" من الممكن ان تكون هذه المحكمة ، محكمة جنايات مركزية في بغداد وتحال لها الدعاوى من محاكم التحقيق في المحافظات".



واوضح :" ان هذا الامر سيشكل اساسا لمحاكمات دولية تطال مزدوجي الجنسية الذين يهربون إلى دولهم الاجنبية ، والتنسيق مع الشرطة الدولية عن طريق الادعاء العام لاعادتهم ".



واشار التميمي الى ان :" هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم او مضي المدة".

ف.ا