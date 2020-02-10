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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 10 شباط 2020 05:32 م

خبير قانوني يؤكد اهمية تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي اهمية انشاء محكمة متخصصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين  .

وقال التميمي في تصريح صحفي :"  ان انشاء هذه المحكمة يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع السلطة التنفيذية والادعاء العام وحتى البرلمان" .

واضاف :" من الممكن ان تكون هذه المحكمة ، محكمة جنايات مركزية في بغداد وتحال لها الدعاوى من محاكم التحقيق في المحافظات".

واوضح :" ان هذا الامر سيشكل اساسا لمحاكمات دولية تطال مزدوجي الجنسية الذين يهربون إلى دولهم الاجنبية ، والتنسيق مع الشرطة الدولية عن طريق الادعاء العام لاعادتهم ".

واشار التميمي الى ان :" هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم او مضي المدة".

ف.ا

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