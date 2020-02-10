متنبئ جوي يحذر من الموجة القطبية التي تضرب البلاد



حذر متنبئ جوي، من الموجة القطبيةالتي تضرب البلاد.

وقال صادق عطية في منشور على مواقع التواصل عن توقعات حالة الطقس يوم غد الاثنين "تتعمق الكتلة الهوائية الباردة نحو مناطق جنوب البلاد وتسجل درجات حرارة متدنية في اغلب المدن صباح اليوم والاجواء غائمة بشكل جزئي وشديدة البرودة صباحاً".

وأضاف "متوقع ان تسجل درجات الحرارة صباح اليوم في العاصمة بغداد /صفر/، وكربلاء /درجتان/ والرمادي /1 درجة/ والرطبة /6 درجات تحت الصفر/ والبصرة /6 درجات/ ذي قار /6 درجات/ والنجف /6 درجات/ وميسان /6 درجات/ والسماوة /4 درجات/ وواسط /3 درجات/ والديوانية /3 درجات/ وبابل /1 درجة/ وديالى /الخالص/ 1 درجة تحت الصفر، و/خانقين/ صفر، السليمانية /7 درجة تحت الصفر/ وأربيل /4 درجات تحت الصفر/ ودهوك /3 درجات تحت الصفر/ ونينوى (المركز) صفر درجة، و(سنجار) 3 درجات تحت الصفر، وكركوك 3 درجات تحت الصفر، وصلاح الدين /4 درجات تحت الصفر/".

وأشار عطية الى ان "مناطق هطول الامطار الخفيفة والثلوج الليلة لغاية صباح الاثنين متوقعة في: بادية النجف /أمطار مصحوبة بهطول ثلجي/ وغرب كربلاء مطر خفيف، وجنوب الانبار /مصحوبة بهطول ثلجي/ وديالى /مصحوبة بهطول ثلجي/ وفي العاصمة بغداد مطر خفيف /وشمالها مصحوب بهطول ثلجي/ وفي السليمانية هطول ثلجي كثيف وربما في شمال وشرق دهوك وشمال اربيل /هطول ثلجي مع مطر/ وفي الديوانية وواسط وذي قار {مطر خفيف} وفي بادية السماوة /مطر خفيف/".

ولفت الى ان "مناطق هطول الامطار الممزوجة بثلج خفيف المتوقعة خلال نهار وليل يوم الاثنين، وتشمل مناطق جنوب نينوى وشمال الانبار ودهوك وصلاح الدين وغرب العاصمة بغداد، والرياح في عموم المدن شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".