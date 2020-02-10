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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 شباط 2020 12:14 م

مصرف الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها به لمنح السلف والقروض

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مصرف الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها به لمنح السلف والقروض



حذر مصرف الرافدين من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض.

 وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :" :هناك  جهات تحاول  زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين او  شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج واكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض ".

واشار الى :" ان الجهة الوحيدة في التقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات ".

كما دعا المصرف الى الاتصال بهاتف الشكاوى  للابلاغ عن اية جهة تدعي ذلك على الرقم المخصص   07901940112
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