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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 شباط 2020 12:01 م

النزاهة: الإجراءات المالية والجزائية ستُتَّخَذُ بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

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النزاهة: الإجراءات المالية والجزائية ستُتَّخَذُ بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية







أكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية أنَّ الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة أمامها.
و دعت الهيئة في بيان ، إن "المشمولين كافة ممَّن لم يُقدِّموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المُدَّة القانونيَّة المُحدَّدة، لافتةً إلى أن الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة اللازمة التي حدَّدها القانون ستُتَّخَذُ بحقِّ المُمتنعين أو المُتخلِّفين وفقاً للقانون".
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل،  طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.
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