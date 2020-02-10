بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
آخر الأخبار
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حماس في غزة متنبئ جوي يحذر من الموجة القطبية التي تضرب البلاد القبض على ٣ متهمين بينهم امرأة بتهمة السرقة جنوب بغداد طلاب الناصرية يرفضون التسويف من قبل الكتل السياسية مصرف الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها به لمنح السلف والقروض المالية النيابية: تعديلات جديدة على قانون التقاعد متظاهرون يعتصمون أمام منزل محافظ بابل وكالة للمطالبة باقالته النزاهة: الإجراءات المالية والجزائية ستُتَّخَذُ بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية بالصورة.. محتجون يغلقون 3 جسور وتقاطع بهو الإدارة المحلية وسط الناصرية بفضل التظاهرات.. إنخفاض حالات الانتحار في العراق الى حدود الصفر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 شباط 2020 11:45 ص

بفضل التظاهرات.. إنخفاض حالات الانتحار في العراق الى حدود الصفر

iraqiprotests-750x370
بفضل التظاهرات.. إنخفاض حالات الانتحار في العراق الى حدود الصفر



كـشـفـت لـجـنـة حــقــوق الانــســان الـنـيـابـيـة، عن انخفاض مستوى حالات الانتحار في العراق الى حـدود الصفر خـلال الاشـهـر الاخـيـرة،.

وقــالــت عـضـو لـجـنـة حـقـوق الانــســان الـنـيـابـيـة، يسرى رجـب في تصريح صحفي ان "الـتـظـاهـرات الـسـلـمـيـة الـتـي خــرج بـهـا ابـنـاء الشعب، لاسيما الشباب منهم، اعطت املا جديداً لهم بتغيير واقع الحال في البلد نحو الافضل".

واضـافـت، "انـه رغـم بعض الاحــداث التي تحصل هنا او هناك في ساحات التظاهر، الا انها اسهمت بتقليل نـسـب الانـتـحـار لــدى صـفـوف الـشـبـاب خلال الاشهر الاخيرة".
وبحسب بيان صـادر عن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ارتفع عدد حالات الانتحار من 383 خلال عام 2016 إلى 519 في 2018.

مــن جـانـبـهـا اكـــدت المـفـوضـيـة الـعـلـيـا لـحـقـوق الانسان، ان الضغوط الاجتماعية والنفسية التي كانت تدفع الشباب الى الانتحار باتت تدفعهم الى ساحات التظاهر.
وقال عضو المفوضية علي اكرم البياتي ان "التظاهرات اصبحت منصة اخرى للخلاص من هذا الضغط الذي يعانيه الشباب.

وبين ان "حالات الانتحار لم تنخفض وانما تغيرت الية التعامل معها بشكل لا ارادي لـدى المواطن الذي كان مهيئا لذلك.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
22222222222222-1

القبض على ٣ متهمين بينهم امرأة بتهمة السرقة جنوب بغداد 10 شباط 2020 12:24 م

14478-Iraq-Mosul-bank-600_384

مصرف الرافدين يحذر من جهات تدعي ارتباطها به لمنح السلف والقروض 10 شباط 2020 12:14 م

640 (1)

المالية النيابية: تعديلات جديدة على قانون التقاعد 10 شباط 2020 12:11 م

403249a5e-222506

متظاهرون يعتصمون أمام منزل محافظ بابل وكالة للمطالبة باقالته 10 شباط 2020 12:08 م

w1240-p16x9-ira_con

النزاهة: الإجراءات المالية والجزائية ستُتَّخَذُ بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية 10 شباط 2020 12:01 م

قطع طريق

بالصورة.. محتجون يغلقون 3 جسور وتقاطع بهو الإدارة المحلية وسط الناصرية 10 شباط 2020 11:59 ص

مظاهرات

محامو العراق يشيدون بصلابة وإصرار وصمود شباب انتفاضة تشرين الشعبية 10 شباط 2020 11:21 ص

640

نفط البصرة تقرر تخفيض انتاج حقل " نهربن عمر " ..لهذا السبب 10 شباط 2020 10:58 ص

التعليقات