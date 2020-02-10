بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 شباط 2020 11:31 ص

بعد انسحاب الزرقاء.. أصحاب القبعات البيضاء يرفضون مبادرة الصدر ويرددون: نريد وطناً

الطلاب

وصل تجمع الطلاب المعروفين باسم أصحاب القبعات البيضاء، إلى نفق الأحرار، وصولاً إلى ساحة التحرير وسط بغداد، مرددين شعار «نريد وطناً».

فيما رفض المحتجون مبادرة الصدر. وبدأ المتظاهرون بنصب خيام جديدة في النجف والبصرة وبغداد وذي قار والواسط وكربلاء، بدلاً من الخيم التي أحرقتها ميليشيات القبعات الزرقاء، وميليشيات الحشد الأخرى، التابعة لإيران، خلال الأيام الأخيرة ، التي هاجمت فيها المتظاهرين، بهدف إنهاء الاحتجاجات.

كما توافد المئات من الطلاب نحو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، وخرجوا بتظاهرات ومسيرات احتجاجية، جددوا خلالها رفضهم تكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة.

ومع إعلان الصدر، ما وصفه بميثاق «ثورة الإصلاح»، والذي تضمن انسحاب جماعة «القبعات الزرق»، وتسليم أمر حماية المتظاهرين وخيام المعتصمين للقوات الأمنية المسلحة، أعلن المتظاهرون رفضهم كلياً المبادرة، بالتزامن مع عودة الزخم إلى التظاهرات، بانسحاب القبعات الزرقاء.

وأعلن المتظاهرون رفضهم كلياً مبادرة الصدر، فيما اتهموا عدداً من أتباعه بافتعال اعتداءات ضد القوات الأمنية للوقيعة بينها وبين المتظاهرين، لدفعها إلى مهاجمتهم بذريعة استخدامهم للأسلحة ضدها.

وأثيرت هذه المخاوف، إثر إعلان قيادة عمليات بغداد، عن تعرض القوات الأمنية لإطلاق نار مباشر في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إنه بالوقت الذي تؤدي قواتنا الأمنية واجباتها في حماية المتظاهرين، وتأمين مناطق التظاهر، تكرر في الأيام الأخيرة مهاجمتها بالقنابل الهجومية لثلاث مرات على التوالي، وحصول إطلاق نار مباشر عليها، من سلاح مسدس وسط بغداد.

في ذات السياق، أصدر متظاهرون في مدينة الكوت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بيانا رفضوا فيه ما ورد في كتاب مكتب محافظ واسط وكالة عادل الزركاني والخاص بتغيير 4 مدراء للدوائر الخدمية.

ونفى البيان اصدار ساحة تظاهرات الكوت بيانا سابقا بهذا الخصوص كما ورد في نص كتاب التعيين، مؤكدين بان المتظاهرين لم يطالبوا أي مسؤول بتعيين هذه الأسماء.

كما أشاروا إلى رفض ساحة اعتصام محافظة واسط لكل المسؤولين في واسط كونهم مشتركين سابقا في العملية السياسية وجاءوا وفق نظام المحاصصة الحزبية ومن ضمنهم نائب محافظ واسط عادل الزركاني.

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أخر تعديل: الإثنين، 10 شباط 2020 11:39 ص
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