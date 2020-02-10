الصيهود : اهم اولويات الحكومة الانتقالية الجديدة ينبغي ان تكون تحديد موعد للانتخابات المبكرة وباشراف اممي







راى عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان من اهم اولويات الحكومة الانتقالية الجديدة تحديد موعد للانتخابات المبكرة وضمان اجرائها باجواء نزيهة وباشراف اممي .



وقال الصيهود في بيان صحفي ان : الانتخابات المبكرة النزيهة والديمقراطية بالتاكيد ستاتي ببرلمان واع ومسؤول من أولوياته اجراء إصلاحات حقيقية وجذرية للعملية السياسية برمتها سواء كان منها مايتعلق بالتعديلات الدستورية الضرورية والملحة وتاسيس نظام سياسي يتناسب ومتطلبات المرحلة بعد فشل النظام البرلماني ".



واضاف ان : من اولوياتها ايضا تشكيل حكومة كفوءة ومهنية يتطلع الشعب العراقي اليها وان تكون بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية ومعالجة المشاكل التي خلفتها المحاصصة من فساد مستشر الى حد النخاع وترد في الخدمات والمستوى المعاشي وتفشي البطالة وكذلك الفوارق الطبقية بين ابناء الشعب العراقي".



وتابع الصيهود ان : من اولوياتها ايضا تنظيم العلاقة بين الاقليم والمركز والمساواة في الحقوق والواجبات والتوزيع العادل للثروات .