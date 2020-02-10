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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 شباط 2020 11:01 ص

صفاء هادي يتفق بشكل نهائي مع " كريليا سوفيتوف" الروسي

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صفاء هادي يتفق بشكل نهائي مع " كريليا سوفيتوف" الروسي

اتفق  لاعب المنتخب الوطني العراقي، صفاء هادي، بشكل نهائي مع فريق " كريليا سوفيتوف" صاحب المركز قبل الاخير في الدوري الروسي الممتاز للانتقال  الى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم .

وذكر مقرب من اللاعب :" ان صفاء هادي، الذي دخل في مباحثات طوال الفترة الماضية، كان ينتظر حل الامور الادارية لغرض اتمام عملية الانتقال بشكل رسمي".

 واضاف :" ان اللاعب ظل طوال الفترة الماضية في تركيا، وانضمَّ مؤخراً الى بعثة الفريق هناك، وهو الآن بانتظار اكمال الاجراءات لغرض السفر مع الفريق لدخول  معسكر في اسبانيا, وقد تم الاتفاق على كل البنود بانتظار موافقة نادي الشرطة على العرض الرسمي المقدم للفريق ".
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