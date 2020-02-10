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الإثنين, 10 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 شباط 2020 10:59 ص

منتصف نيسان .. ملعب الزوراء الدولي يفتح ابوابه لاكثر من 15 الف متفرج

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منتصف نيسان .. ملعب الزوراء الدولي يفتح ابوابه لاكثر من 15 الف متفرج

اعلنت وزارة  الشباب والرياضة ان  ملعب الزوراء الدولي سعة ( 15400 ) متفرج في جانب الكرخ من بغداد ، سيفتتح منتصف شهر نيسان المقبل مع وصول العمل فيه الى مراحله النهائية .

وقال المهندس المقيم في المشروع نزار علي :" ان صورة التصميم الخارجي الجميل للملعب، بدأت تتضح مع وصول مرحلة التغليف بمادة الاكبوند الى 80% من مجمل اعمال التغليف ، بالتزامن مع نصب اول مصعدين كهربائيين من منشأ اسباني في الجزء الاول الخاص بكبار الشخصيات ،  من مجموع اربعة مصاعد ".

 واضاف :" ان  الجزء الاول الخاص بكبار الشخصيات والاعلام وكابينات النقل التلفزيوني قد اكتمل بصورة نهائية  تقريبا ، فضلا عن اكتمال المواد الصحية الخاصة بالحمامات ومنازع اللاعبين ونافورات الرش والدفاع المدني بواقع سبع منظومات متطورة ".
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