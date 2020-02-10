منتصف نيسان .. ملعب الزوراء الدولي يفتح ابوابه لاكثر من 15 الف متفرج



اعلنت وزارة الشباب والرياضة ان ملعب الزوراء الدولي سعة ( 15400 ) متفرج في جانب الكرخ من بغداد ، سيفتتح منتصف شهر نيسان المقبل مع وصول العمل فيه الى مراحله النهائية .



وقال المهندس المقيم في المشروع نزار علي :" ان صورة التصميم الخارجي الجميل للملعب، بدأت تتضح مع وصول مرحلة التغليف بمادة الاكبوند الى 80% من مجمل اعمال التغليف ، بالتزامن مع نصب اول مصعدين كهربائيين من منشأ اسباني في الجزء الاول الخاص بكبار الشخصيات ، من مجموع اربعة مصاعد ".



واضاف :" ان الجزء الاول الخاص بكبار الشخصيات والاعلام وكابينات النقل التلفزيوني قد اكتمل بصورة نهائية تقريبا ، فضلا عن اكتمال المواد الصحية الخاصة بالحمامات ومنازع اللاعبين ونافورات الرش والدفاع المدني بواقع سبع منظومات متطورة ".



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