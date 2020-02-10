تظاهرات طلابية لرفض تكليف علاوي.. ويطالبون بترشيح شخصية مستقلة لا تنتمي إلى الأحزاب السياسية

شهدت ساحات التظاهر في محافظات عراقية عدة، مسيرات لطلاب الكليات والمعاهد والمدارس لدعم مطالب المتظاهرين في رفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وللمطالبة بإبعاد الجماعات المخربة التي تعمل على فض التظاهرات الاحتجاجية بالقوة.

وتوافدت أعداد من طلبة المدارس والجامعات إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في الاحتجاجات، فيما أصدرت قيادة عمليات بغداد بياناً أكدت خلاله أنها ستتخذ سلسلة إجراءات أمنية بالتعاون مع المتظاهرين السلميين لمنع تكرار الهجمات الخطرة.

ونظم الطلاب في «ذي قار»، تظاهرات دعماً للاحتجاجات ورفضاً لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة والتأكيد على استمرار الإضراب، وفي محافظة الديوانية، خرج الطلاب في تظاهرات مماثلة بساحة الساعة.

وجدد المتظاهرون وبصوت مرتفع وموحد رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مطالبين بترشيح شخصية مستقلة لا تنتمي إلى الأحزاب السياسية.

وفي كربلاء، انطلقت مسيرات طلابية كبيرة، امس، لدعم الاحتجاجات ورفض تكليف علاوي، وذكرت المصادر أن القوات الأمنية استقبلت الطلبة المتظاهرين بالورود والأعلام العراقية.

وفي محافظة الديوانية، واصل طلبة المدارس والجامعات تظاهراتهم في ساحة الساعة مركز الاحتجاجات في المدينة.

وفي النجف، توجه الآلاف في المحافظة إلى ساحة الاعتصام الرئيسية للتأكيد على استمرارهم بالاعتصام حتى تنفيذ المطالب.

وفي بابل، نظم الآلاف من الطلبة، مسيرة اتجهت إلى مديرية تربية المحافظة في مدينة الحلة للتأكيد على استمرارهم في الإضراب عن الدوام حتى تحقيق المطالب التي رفعها المتظاهرون.

من جهة أخرى، دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الحكومة إلى تعويض أربع فئات في المرحلة المقبلة. وقال البياتي في بيان، إن على الحكومة‬ تعويض‬ أربع فئات في المرحلة المقبلة كحلول لتهدئة الأوضاع.‬

وأضاف، أن هذه الفئات هي عائلات الضحايا ومفقودي التظاهرات، وجرحى التظاهرات ومحاولات الاغتيال، وأصحاب الممتلكات الخاصة المتضررة، والمعتقلون‬ الذين تم الإفراج عنهم الذين ولم تثبت عليهم أي جريمة.

وفي السياق نفسه، طالب النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، رئيس الوزراء المكلف بالتحلي بالشجاعة، وكشف أية كتلة تضغط عليه لاختيار وزراء حكومته.