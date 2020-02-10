الزراعة تطالب الاقليم بوقف الاستيراد غير القانوني للمحاصيل والدواجن



طالبت وزارة الزراعة، اقليم كردستان بمنع الاستيراد غير القانوني للمحاصيل والدواجن، في حين اكدت انها لن تحرم الاقليم من احتياجاته الزراعية.



وقال وزير الزراعة صالح الحسني في تصريح صحفي ، بعد استقباله وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان بيكرد طالباني:" ان الوزارة ستقف مع المطالب الزراعية للاقليم وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم " ، مطالبا بعدم منح الاجازات لمستوردي الدواجن في الاقليم لضمان عدم ادخالها للمحافظات الاخرى .



واضاف الحسني :" ان الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين ، ولن تقف بالضد من دخول بعض المحاصيل التي يحتاجها الاقليم فضلا عن القيام بجميع الاجراءات الوقائية من خلال الحجر الزراعي لمنع دخول الاوبئة والفايروسات ، التي كان سبب دخولها الاستيراد من الخارج ".

