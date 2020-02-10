نائب : تشكيلة علاوي تضم 23 وزيرا



رجح النائب حسين عرب اعلان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية نهاية الاسبوع المقبل.



وقال عرب في تصريح صحفي :" ان علاوي ناقش مع جميع الكتل السياسية ، خلو التشكيلة الحكومية من المحاصصة الحزبية".



واضاف :" ان هناك ضوءا اخضر للمضي بالحكومة وفق ما يرغب به رئيس الوزراء المكلف، ووفق التوقعات يمكن ان يعلن كابينته الوزارية خلال 10 الى 15 يوما ".



واشار عرب الى :" ان التشكيلة المقبلة ستضم 23 وزيرا ، وهو نفس عدد وزراء الحكومة المستقيلة "، مؤكدا :" ان مجلس النواب حر في اختيار او رفض كل وزير لا يتمتع بمستوى المسؤولية او الامكانية المطلوبة لقيادة وزارة ".

