بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 شباط 2020 10:50 ص

نائب : تشكيلة علاوي تضم 23 وزيرا

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نائب : تشكيلة علاوي تضم 23 وزيرا

رجح النائب حسين عرب اعلان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية نهاية الاسبوع المقبل.

وقال عرب  في تصريح صحفي :" ان علاوي ناقش مع جميع الكتل السياسية ، خلو التشكيلة الحكومية من المحاصصة الحزبية".

 واضاف :" ان هناك ضوءا اخضر للمضي بالحكومة وفق ما يرغب به رئيس الوزراء المكلف، ووفق التوقعات يمكن ان يعلن كابينته الوزارية خلال 10 الى 15 يوما ".

 واشار عرب الى :"  ان التشكيلة المقبلة ستضم  23 وزيرا ، وهو نفس عدد وزراء الحكومة المستقيلة "، مؤكدا :" ان  مجلس النواب حر في اختيار او رفض كل وزير لا يتمتع بمستوى المسؤولية او الامكانية المطلوبة لقيادة وزارة ". 
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