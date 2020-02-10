محمد علاوي يشكل لجنة لاجراء مقابلات مع " الوزراء الجدد"



كشف النائب عن تيار "الحكمة" اسعد المرشدي، عن تشكيل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لجنة لاجراء المقابلات مع الوزراء الجدد، فيما بين :" ان اللجنة وضعت لكل وزارة عشرة اسماء امام علاوي لاختيار واحد من بينها ".



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان علاوي كلف النائب محمد الخالدي المقرب منه والذي دعم ترشيحه لتولي منصب رئاسة الوزراء ، بتشكيل هذه اللجنة من النواب والمستشارين لاجراء المقابلات مع الوزراء الجدد”، لافتا الى :" ان اللجنة المكلفة اكملت عددا كبيرا من المقابلات لاغلب الوزارات في حكومة علاوي ".



واضاف :" ان اللجنة ستضع امام علاوي قوائم باسماء الوزراء في اسرع وقت لاختيار كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب بداية الشهر المقبل ".