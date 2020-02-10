بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 10 شباط 2020 10:28 ص

نائب : كتل ستمارس ضغوطا على علاوي لعدم تنفيذ قرار اخراج القوات الامريكية

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نائب : كتل ستمارس ضغوطا على علاوي لعدم تنفيذ قرار اخراج القوات الامريكية


اتهم النائب  باسم خشان  بعض الكتل السياسية بعدم جديتها في تنفيذ قرار مجلس النواب اخراج القوات الاجنبية من البلاد، فيما بين :" ان  تلك الكتل ستمارس الضغوط على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لمنعه من تنفيذ القرار ".

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استخدم تحول الحكومة لتصريف اعمال يومية  ذريعة لعدم تنفيذ قرار البرلمان اخراج القوات الاجنبية ، وعلى رأسها الامريكية ، من البلاد ، لكونه ضعيفا وغير قادر على تنفيذه"، مبينا :" ان عبد المهدي نفذ قرارات مالية واتفاقات دولية خلال ترؤسه حكومة تصريف الاعمال ، ولم يعترض على ذلك احد ".

واضاف :" ان علاوي ستمارس عليه ضغوط سياسية من الكتل  الراغبة ببقاء القوات الامريكية في البلاد لمنعه من تنفيذ القرار ".
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