بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 10 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 10 شباط 2020 10:08 ص

الحرس الثوري الإيراني يفشل في إيصال قمر إلى مداره الفضائي

قمر صناعي
نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع احمد حسيني قوله، إن إيران أطلقت  قمراً اصطناعياً في الفضاء الأحد إلا أنه لم يصل إلى مداره.

وأضاف حسيني،  أن الصاروخ أطلق بنجاح القمر الاصطناعي ظفر في الفضاء، إلا أنه لم يصل السرعة المطلوبة لوضع القمر الاصطناعي في المدار المقرر له.

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من برنامج إيران للأقمار الاصطناعية واصفةً إطلاق الصاروخ الناقل في كانون الثاني2019 بأنه استفزاز وانتهاك للقيود المفروضة على تطويرها للصواريخ البالستية.

وتؤكد طهران أن ليس لديها نية حيازة سلاح نووي وتقول إن أنشطتها الفضائية سلمية وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وكان قد كتب وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرومي في تغريدة بدأ العدّ العكسي لإطلاق القمر "ظفر" في الساعات القليلة المقبلة الذي اطلق لاحقا من دون ان يصل الى مداره في فشل واضح. ..
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