تقرير| إيران تضفي ولايتها على توفيق علاوي وتتحدى إرادة العراقيين: باقٍ وسيشكل الحكومة!

جاءت التصريحات السافرة لمستشار المرشد الإيراني على أكبر ولايتي حول العراق وزعمه أن توفيق علاوي سينجح وسيشكل الحكومة وسنال الثقة ليصب مزيد من الزيت على النار المشتعلة في العراق.

فولايتي يؤكد من خلال تصريحاته، أن الملالي لا يأبي بالاحتجاجات العراقية المهيبة ولا بمئات الشهداء الذين سقطوا فيها وسيواصل دعم توفيق علاوي في منصبه.

تصريحات "سافرة ومربكة ومهينة" لاحتجاجات العراقيين، لأنها تؤكد لهم أن القرار كان من جانب ايران وسيظل كذلك.

من جانبه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تجاوز إيران "الخطوط الحمراء" مجددا في العراق، عبر تدخلها في تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقال علاوي في بيان "مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين".

وأضاف رئيس ائتلاف الوطنية، أن هذا التدخل جاء على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، من خلال تأكيده بأن "رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة، وأن محور (طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين) سيكون محورا واحدا لطرد الأميركيين وحلفائهم".

وأدان علاوي "هذا التدخل السافر في الشأن العراقي"، محذرا إيران: "بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها".

وأردف اياد علاوي أن "مبادئ الجيرة يستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها، وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من الدول".

جاءت تصريحات ولايتي خلال فعالية أقيمت في قم، بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي. وكررت إيران على مدى الأسابيع الماضية أنها ستعمل على إنهاء التواجد العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط!

ولايتي الذي لم يفق بعد هو ونظامه من قتل سليماني، نجمهم المقدس توعد القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه سيتم طرد الأمريكيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.

وأضاف ولايتي: "على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة.. وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان".

وشدد ولايتي على أن "إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى"، مضيفا أن "الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر". وأضاف ورأى أن المكلف محمد توفيق علاوي "سينال الثقة قريبا وهو رجل محارب وشخص بارز نظيف اليد ومؤمن".

وقال خبراء: إن تصريحات مستشار خامنئي ليست أكثر من استفزاز للشارع العراقي ورغبة في استمرار الاضطربات فيه كما أنها تفضح توجه توفيق علاوي وتؤكد انه منذ البداية كانت طهران وراء الدفع به للمنصب وفقا لحسابات خاصة.