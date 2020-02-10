العراق يصدر توضيحا بشأن المليار دولار هدية السعودية

اصدر وزير الشباب والرياضة العراقي توضيحا بشأن التأخير الحاصل بشأن هدية ملعب كرة القدم الذي اعلنت عنه السعودية للعراق.

واعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إهداء بلاده ملعباً لكرة القدم للعراق بعد خوض منتخبي البلدين مباراة ودية في مدينة البصرة لتعلن بعدها السعودية أن الهدية ستكون مدينة رياضية وفق منحة للعراق بمليار دولار للتنمية.

وقال احمد رياض العبيدي، في بيان، "ان تاخر الاعلان عن الموقع المقترح للملعب المهدى الى العراق من المملكة العربية السعودية الشقيقة لايتعلق بالجانب الذي يخص الاشقاء ولكنه يتعلق باسباب محلية قانونية اولا، واخرى تخص الموقع الذي يجب ان يتضمن شروط الـ فيفا واللجنة الاولمبية الدولية بمواصفات رياضية ناجحة والا ما الجدوى من انشاء الملعب بـ سعة كبيرة ولاينال شهادة الاعتراف من المؤسسات الرياضية الدولية".

واضاف "ان المواقع المقترحة اصطدم بعض منها بـ آلية الاختيار غير المناسبة فيما يتعلق بمدينة بغداد وفق التخطيط العمراني الجديد في الوقت الذي نالت ثلاثة منها المقبولية من الناحية الرياضية واللوجستية ايضا وتم اختيار مكان مناسب في منطقة اليوسفية بالقرب من مطار بغداد، وقدمت الى رئيس الوزراء المقترح للمصادقة على احد المواقع المناسبة منها ليكون مدينة رياضية متكاملة فضلاً عن الملعب الدولي في مواقع رياضية لها مقبولية دولية، ونعتقد ان الموافقة ستصدر قريبا".