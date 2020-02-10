قيادي في تيار الصدر يهدد علاوي بإسقاطه خلال 3 أيام

هدد قيادي في تيار مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي المكلَّف محمد علاوي بـ«إسقاطه» خلال 3 أيام في حال أقدم على «توزير» أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصاً من فصائل الحشد الشعبي.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سُمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

وقال كاظم العيساوي، المستشار الأمني للصدر، في لقاء مع إعلاميين مساء الأحد: «إذا سمع السيد مقتدى أنه (أي علاوي) أعطى لجهة، بالذات الفصائل، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيماً ويسقطه في 3 أيام».

كما شدّد على أن التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.

وأيَّد الصدر تكليف علاوي رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنّه مقرب من النخبة الحاكمة. وتسبّب موقفه بشرخ في الحركة الاحتجاجية التي كان دعمها منذ بدايتها. وحذّر العيساوي من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحاً أنّه «إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق (المنطقة) الخضراء»، حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية. وتابع: «غصباً عنهم سيقبلون».

وثمة منافسة سياسية بين الصدر والحشد الشعبي الذي يضمّ جماعات مسلّحة كانت جزءا من التيار الصدري في السابق قبل أن تنفصل عنه.