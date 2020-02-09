اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 3 إرهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل، حيث حدثت مداهمة أمنية.



وقالت المديرية - في بيان - "إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الأول لواء المشاة 75، ألقت القبض على 3 إرهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل أيمن الموصل."



وأضافت المديرية، أن المعتقلين من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا وترويجا لأفكار داعش وتحريضا ضد القوات الأمنية قبل التحرير.