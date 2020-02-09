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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 10:42 م

اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 3 إرهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل، حيث حدثت مداهمة أمنية.

وقالت المديرية - في بيان - "إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الأول لواء المشاة 75، ألقت القبض على 3 إرهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل أيمن الموصل."

وأضافت المديرية، أن المعتقلين من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا وترويجا لأفكار داعش وتحريضا ضد القوات الأمنية قبل التحرير.
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