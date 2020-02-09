تجددت مظاهرات الطلبة في العراق في عدد من المحافظات

تجددت اليوم الأحد، مظاهرات الطلبة في العراق في عدد من المحافظات، دعما للاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية.

المتظاهرون نددوا الأعمال القمعية التي يمارسها عملاء النظام الإيراني بمن فيهم مقتدى الصدر وأعمال القتل منها ما حدث في النجف الأشرف وبغداد ومحاولاتهم لإطفاء شعلة ثورة الشعب العراقي، رافضين تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة هاتفين شعارات تطالب بوقف تدخلات النظام الإيراني في العراق.

كما انطلقت مسيرة لطلاب جامعة الكوفة في مدينة النجف، وهم يحملون نعوشاً رمزية وصورا لضحايا هجوم مليشيات الصدر (أصحاب القبعات الزرقاء) قبل عدة أيام على ساحة الصدرين.



