باحث سياسي يكشف أبرز جرائم مليشيات إيران في العراق

كشف الباحث السياسي العراقي مجاهد الطائي، اليوم، أبرز جرائم مليشيات إيران في العراق.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "من خلال دكاكين المقاومة التي تبيعنا الميليشيات من خلالها الوهم، وضعت تلك المافيات أيديها على آبار نفط ، عقارات، شركات نقل، احتكار بيع التجهيزات الطبية، تهريب العملة الصعبة والمخدرات والسلاح والأدوية منتهية الصلاحية وكل ما هو محرم ويضر بالدولة واقتصادها واستقرارها وأمنها".
وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "من خلال دكاكين المقاومة التي تبيعنا الميليشيات من خلالها الوهم، وضعت تلك المافيات أيديها على آبار نفط ، عقارات، شركات نقل، احتكار بيع التجهيزات الطبية، تهريب العملة الصعبة والمخدرات والسلاح والأدوية منتهية الصلاحية وكل ما هو محرم ويضر بالدولة واقتصادها واستقرارها وأمنها".