بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 شباط 2020
آخر الأخبار
امريكا تفضح الاحزاب الشيعية : يطلبون خروجنا في العلن ويرغبون ببقائنا في الخفاء !! المكتب الاعلامي لاياد علاوي يحذر ايران: تتجاوز الخطوط الحمراء ارساء حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي في البصرة مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بتشديد الاجراءات الخاصة بفايروس كورونا في الموانئ النزاهة تضبط ستة مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة نائب يحذر من عودة رئيس ديوان الوقف الشيعي لممارسة مهامه هوشيار عبدالله يقترح على الكتل الكردية بديلا عن المناصب التنفيذية في حكومة علاوي قروض تصل الى 50 مليون دينار للشباب العاطلين في نينوى النزاهة النيابية : الوزارات تحولت الى " دكاكين " وبؤر للفساد نائبة : تدوير السفراء اشبه بـ " تدوير النفايات "
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 07:56 م

باحث سياسي يكشف أبرز جرائم مليشيات إيران في العراق

download
كشف الباحث السياسي العراقي مجاهد الطائي، اليوم، أبرز جرائم مليشيات إيران في العراق.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "من خلال دكاكين المقاومة التي تبيعنا الميليشيات من خلالها الوهم، وضعت تلك المافيات أيديها على آبار نفط ، عقارات، شركات نقل، احتكار بيع التجهيزات الطبية، تهريب العملة الصعبة والمخدرات والسلاح والأدوية منتهية الصلاحية وكل ما هو محرم ويضر بالدولة واقتصادها واستقرارها وأمنها".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
90168

تعرف على موعد افتتاح طريق محمد القاسم 09 شباط 2020 10:28 م

نقابة المحامين العراقيين

"المحاميون" يشيدون صمود شباب انتفاضة تشرين الشعبية 09 شباط 2020 09:21 م

مظاهرات لبنان

تجددت مظاهرات الطلبة في العراق في عدد من المحافظات 09 شباط 2020 08:41 م

عادل عبد المهدي

عادل عبد المهدي: يؤكد على دعم العراق للصين لمنع انتشار كورونا 09 شباط 2020 08:02 م

اياد علاوي

إياد علاوي: إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة 09 شباط 2020 06:45 م

اياد علاوي

المكتب الاعلامي لاياد علاوي يحذر ايران: تتجاوز الخطوط الحمراء 09 شباط 2020 05:19 م

هيئة-النزاهة

النزاهة تضبط ستة مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة 09 شباط 2020 05:09 م

جمال-المحمداوي-1-810x463

نائب يحذر من عودة رئيس ديوان الوقف الشيعي لممارسة مهامه 09 شباط 2020 05:06 م

التعليقات