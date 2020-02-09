باحث سياسي يكشف أبرز جرائم مليشيات إيران في العراق

كشف الباحث السياسي العراقي مجاهد الطائي، اليوم، أبرز جرائم مليشيات إيران في العراق.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "من خلال دكاكين المقاومة التي تبيعنا الميليشيات من خلالها الوهم، وضعت تلك المافيات أيديها على آبار نفط ، عقارات، شركات نقل، احتكار بيع التجهيزات الطبية، تهريب العملة الصعبة والمخدرات والسلاح والأدوية منتهية الصلاحية وكل ما هو محرم ويضر بالدولة واقتصادها واستقرارها وأمنها".

