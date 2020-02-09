بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 شباط 2020
آخر الأخبار
امريكا تفضح الاحزاب الشيعية : يطلبون خروجنا في العلن ويرغبون ببقائنا في الخفاء !! المكتب الاعلامي لاياد علاوي يحذر ايران: تتجاوز الخطوط الحمراء ارساء حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي في البصرة مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بتشديد الاجراءات الخاصة بفايروس كورونا في الموانئ النزاهة تضبط ستة مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة نائب يحذر من عودة رئيس ديوان الوقف الشيعي لممارسة مهامه هوشيار عبدالله يقترح على الكتل الكردية بديلا عن المناصب التنفيذية في حكومة علاوي قروض تصل الى 50 مليون دينار للشباب العاطلين في نينوى النزاهة النيابية : الوزارات تحولت الى " دكاكين " وبؤر للفساد نائبة : تدوير السفراء اشبه بـ " تدوير النفايات "
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 07:15 م

توحيد مواقف الكورد.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع برؤساء الكتل الكوردستانية

نيجيرفان بارزاني
من المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد غد الثلاثاء 11 شباط / فبراير، برؤساء الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي.
بالصدد، أفادت د. فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي  أنه «سيتم خلال الاجتماع التباحث حول الأوضاع العراقية، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة».
وأشارت صبري إلى أن الهدف من الاجتماع هو توحيد مواقف الكورد لضمان حقوق شعب كوردستان في بغداد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد الله لعيبي

ارساء حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي في البصرة 09 شباط 2020 05:16 م

شباب الموصل

قروض تصل الى 50 مليون دينار للشباب العاطلين في نينوى 09 شباط 2020 04:59 م

ExtImage-5288583-868126272-300x225

بالوثائق.. القضاء الإداري يعيد فلاح الجزائري لمنصب محافظ بغداد 09 شباط 2020 02:30 م

مصرف الرافدين

الرافدين يدعو دوائر الدولة الى الالتزام بالموعد المحدد لارسال وتغذية حساباتها المالية 09 شباط 2020 11:48 ص

البرلمان-العراقي4-696x435

نائب يكشف عن رفض بعض القوى السياسية تشكيل كابينة وزارية مستقلة 09 شباط 2020 11:46 ص

077144ee7-841

مرصد صحفي يطالب وزارة الداخلية بالكشف عن مصير صاحب دار نشر 09 شباط 2020 11:26 ص

84057202_1072453723088220_3329313340525641728_o

عضو بلجنة النزاهة النيابية: بعض الوزارات تحولت لـ”دكاكين” تدار من قبل أقارب الوزراء 09 شباط 2020 11:22 ص

1000x563_cmsv2_2d073736-1f83-50a7-9d6c-126c73e896aa-4474738

متظاهرون في بغداد وعدة محافظات يجددون موقفهم الرافض لتكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة 09 شباط 2020 11:13 ص

التعليقات