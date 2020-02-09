توحيد مواقف الكورد.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع برؤساء الكتل الكوردستانية

من المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد غد الثلاثاء 11 شباط / فبراير، برؤساء الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي.

بالصدد، أفادت د. فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي أنه «سيتم خلال الاجتماع التباحث حول الأوضاع العراقية، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة».

وأشارت صبري إلى أن الهدف من الاجتماع هو توحيد مواقف الكورد لضمان حقوق شعب كوردستان في بغداد.