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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 06:45 م

إياد علاوي: إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة

اياد علاوي
أدان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الأحد تجاوز إيران "الخطوط الحمراء" مجددا في العراق، عبر تدخلها في تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة محمد توفيق علاوي.
وقال علاوي في بيان "مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين".
وأضاف رئيس ائتلاف الوطنية، أن هذا التدخل جاء على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، من خلال تأكيده بأن "رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة، وأن محور (طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين) سيكون محورا واحدا لطرد الأميركيين وحلفائهم".
وأدان علاوي "هذا التدخل السافر في الشأن العراقي"، محذرا إيران "بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها".
وأردف أن "مبادئ الجيرة يستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها، وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من الدول".
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أخر تعديل: الأحد، 09 شباط 2020 06:58 م
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