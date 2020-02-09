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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 05:19 م

المكتب الاعلامي لاياد علاوي يحذر ايران: تتجاوز الخطوط الحمراء

اياد علاوي

حذر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ايران   انها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في العراق وهذا اكبر بكثير من حجمها واحلامها.

 وقال المكتب في بيان : مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وان محور ( طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين ) سيكون محوراً واحداً لطرد الامريكان وحلفائهم حسب ما جاء في خطاب علي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة اربعينية قاسم سليماني.

واضاف : اننا في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر ايران بانها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق وهذا اكبر بكثير من حجمها واحلامها، وان مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم وهو ما نتمناه من ايران وغيرها من دول الجوار .

واوضح ان : السياسة التي تتبعها ايران في تعاملها في العراق ودول المنطقة ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتعقيد للاوضاع فيها.

وكرر المكتب الدعوة  لايران لانتهاج سياسة اكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لان ذلك سيرتد عليها عكسياً وسيسبب ضررا بمصلحتها ومصلحة شعبها اولاً.

 

ف.ا

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أخر تعديل: الأحد، 09 شباط 2020 06:59 م
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