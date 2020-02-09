بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 شباط 2020
آخر الأخبار
امريكا تفضح الاحزاب الشيعية : يطلبون خروجنا في العلن ويرغبون ببقائنا في الخفاء !! المكتب الاعلامي لاياد علاوي يحذر ايران: تتجاوز الخطوط الحمراء ارساء حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي في البصرة مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بتشديد الاجراءات الخاصة بفايروس كورونا في الموانئ النزاهة تضبط ستة مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة نائب يحذر من عودة رئيس ديوان الوقف الشيعي لممارسة مهامه هوشيار عبدالله يقترح على الكتل الكردية بديلا عن المناصب التنفيذية في حكومة علاوي قروض تصل الى 50 مليون دينار للشباب العاطلين في نينوى النزاهة النيابية : الوزارات تحولت الى " دكاكين " وبؤر للفساد نائبة : تدوير السفراء اشبه بـ " تدوير النفايات "
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 05:16 م

ارساء حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي في البصرة

عبد الله لعيبي


اعلنت وزارة النقل عن  ارساء حجر الاساس لمشروع / نفق الحرير / في  خور الزبير  بالبصرة ، بحضور وزير التخطيط ورئيس لجنة الخدمات النيابية .

وقال وزير النقل عبدالله لعيبي ، حسب  بيان للوزارة: " سنباشر بالمرحلة الاولى من مشروع انشاء نفق قناة الزبير (حوض تصنيع القطع الخرسانية) بموجب العقد المبرم مع شركة دايوو الكورية وباشراف شركة تكنتال الاستشارية الايطالية " .

 واضاف :" ان النفق يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط كنفق للمركبات تحت الماء بطريقة صب وتعويم القطع الخرسانية وتنزيلها الى قاع القناة " ، موضحاً :" ان طول النفق يبلغ  2,5 كم بضمنها المقربات والسطح العلوي وسيكون سطح النفق بعمق 16متر اتحت الماء ،  بينما سيكون قاع النفق بعمق 31 مترا ". 

واوضح لعيبي ان : النفق يتكون بشكل رئيس من 10 وحدات صندوقية طول الواحدة 125مترا بعرض 35 مترا وارتفاع 11,5 متر ا. وسيتم صبها في حوض خاص يتم تنفيذه لهذا الغرض . 

وتابع لعيبي :" ان النفق مصمم لعرض ثلاث ممرات بكل اتجاه مع ممر خاص بالخدمات والطوارئ ،  مؤكداً سعي الوزارة من اجل تطوير البنى التحتية لمعظم تشكيلاتها سيما الموانئ العراقية عبر منظومة عمل متكاملة تهدف الى استخدام الاساليب المتطورة الحديثة في آلية العمل.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نيجيرفان بارزاني

توحيد مواقف الكورد.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع برؤساء الكتل الكوردستانية 09 شباط 2020 07:15 م

شباب الموصل

قروض تصل الى 50 مليون دينار للشباب العاطلين في نينوى 09 شباط 2020 04:59 م

ExtImage-5288583-868126272-300x225

بالوثائق.. القضاء الإداري يعيد فلاح الجزائري لمنصب محافظ بغداد 09 شباط 2020 02:30 م

مصرف الرافدين

الرافدين يدعو دوائر الدولة الى الالتزام بالموعد المحدد لارسال وتغذية حساباتها المالية 09 شباط 2020 11:48 ص

البرلمان-العراقي4-696x435

نائب يكشف عن رفض بعض القوى السياسية تشكيل كابينة وزارية مستقلة 09 شباط 2020 11:46 ص

077144ee7-841

مرصد صحفي يطالب وزارة الداخلية بالكشف عن مصير صاحب دار نشر 09 شباط 2020 11:26 ص

84057202_1072453723088220_3329313340525641728_o

عضو بلجنة النزاهة النيابية: بعض الوزارات تحولت لـ”دكاكين” تدار من قبل أقارب الوزراء 09 شباط 2020 11:22 ص

1000x563_cmsv2_2d073736-1f83-50a7-9d6c-126c73e896aa-4474738

متظاهرون في بغداد وعدة محافظات يجددون موقفهم الرافض لتكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة 09 شباط 2020 11:13 ص

التعليقات