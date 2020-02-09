ارساء حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي في البصرة





اعلنت وزارة النقل عن ارساء حجر الاساس لمشروع / نفق الحرير / في خور الزبير بالبصرة ، بحضور وزير التخطيط ورئيس لجنة الخدمات النيابية .



وقال وزير النقل عبدالله لعيبي ، حسب بيان للوزارة: " سنباشر بالمرحلة الاولى من مشروع انشاء نفق قناة الزبير (حوض تصنيع القطع الخرسانية) بموجب العقد المبرم مع شركة دايوو الكورية وباشراف شركة تكنتال الاستشارية الايطالية " .



واضاف :" ان النفق يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط كنفق للمركبات تحت الماء بطريقة صب وتعويم القطع الخرسانية وتنزيلها الى قاع القناة " ، موضحاً :" ان طول النفق يبلغ 2,5 كم بضمنها المقربات والسطح العلوي وسيكون سطح النفق بعمق 16متر اتحت الماء ، بينما سيكون قاع النفق بعمق 31 مترا ".



واوضح لعيبي ان : النفق يتكون بشكل رئيس من 10 وحدات صندوقية طول الواحدة 125مترا بعرض 35 مترا وارتفاع 11,5 متر ا. وسيتم صبها في حوض خاص يتم تنفيذه لهذا الغرض .



وتابع لعيبي :" ان النفق مصمم لعرض ثلاث ممرات بكل اتجاه مع ممر خاص بالخدمات والطوارئ ، مؤكداً سعي الوزارة من اجل تطوير البنى التحتية لمعظم تشكيلاتها سيما الموانئ العراقية عبر منظومة عمل متكاملة تهدف الى استخدام الاساليب المتطورة الحديثة في آلية العمل.



ف.ا