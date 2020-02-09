هوشيار عبدالله يقترح على الكتل الكردية بديلا عن المناصب التنفيذية في حكومة علاوي





اقترح النائب هوشيار عبدالله على الكتل السياسية الكردية التخلي عن كافة المناصب التنفيذية في حكومة محمد توفيق علاوي، والاكتفاء بتعيين شخص منسقا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، يتولى فتح الملفات العالقة بين بغداد واربيل واهمها توزيع السلطة والثروات وحسم قضية المناطق المتنازع عليها حسب مواد الدستور العراقي .



وقال في بيان صحفي ان تنازل الاكراد عن المناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية يجب ان يقابل بخطوات جدية وعمل دؤوب لفتح كافة الملفات العالقة وخاصة الحقوق الدستورية لشعب كردستان وحسم مشكلة المناطق المتنازع عليها وقضية توزيع الثروات والسلطة بحسب مواد الدستور العراقي، وقضية رواتب البيشمركة و المشاكل العالقة الاخرى ".



واضاف عبدالله ان حسم هذه الملفات بالنسبة لمواطني اقليم كردستان اهم بكثير من مشاركة الكتل السياسية الكردية بمناصب تنفيذية في الحكومة الاتحادية، وقد آن الاوان لتكون مشاركة الاقليم في الحكومة الاتحادية ذات طابع مؤسساتي وليس حزبيا، كما يجب ان تشكل الحكومة بشكل جديد مؤسساتي بعد ان اثبتت التجارب السابقة عدم جدوى تشكيل حكومة حزبية تستنسخ الاخفاقات السابقة ولاتلبي طموحات الشعب".



ف.ا