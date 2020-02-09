النزاهة النيابية : الوزارات تحولت الى " دكاكين " وبؤر للفساد



بينت لجنة النزاهة النيابية، ان بعض الوزارات تحولت الى " دكاكين " تدار من قبل اقارب الوزراء، مبينا :" ان وزارة الزراعة تدار من قبل شقيق الوزير الذي يفاوض الشركات الاستثمارية ".



وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان بعض الوزارات بحكومة عبد المهدي باتت دكاكين وبؤرا للفساد ، خاصة في احالة العقود وغيرها ".



واضاف :" ان وزارة الزراعة تحولت لمقاولات تدار من قبل شقيق الوزير الذي يجلس مع الشركات الاستثمارية المتقدمة ويفاوضها " ، مبينا :" ان وزير الزراعة كان من اختيار عبد المهدي".



واوضح النائب :" ان هناك تلاعبا من قبل وزارة الزراعة بموضوع بعض المحاصيل الزراعية لغرض الاستمرار بالاستيراد " ، لافتا الى :" ان الوزير تم استدعاؤه الى مجلس النواب ، الا انه رفض المجيء لخوفه من كشف صفقات الفساد التي جرت بوزارته ".



ف.ا