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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 04:55 م

النزاهة النيابية : الوزارات تحولت الى " دكاكين " وبؤر للفساد

النزاهة النيابية

بينت لجنة النزاهة النيابية، ان بعض الوزارات تحولت  الى " دكاكين " تدار من قبل اقارب الوزراء، مبينا :" ان وزارة الزراعة تدار من قبل شقيق الوزير الذي يفاوض الشركات الاستثمارية ".

وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح صحفي :" ان بعض الوزارات بحكومة عبد المهدي باتت دكاكين وبؤرا للفساد ، خاصة في احالة العقود وغيرها ".

واضاف :" ان وزارة الزراعة تحولت لمقاولات تدار من قبل شقيق الوزير الذي يجلس مع الشركات الاستثمارية المتقدمة  ويفاوضها " ، مبينا :" ان وزير الزراعة كان من اختيار عبد المهدي".

واوضح  النائب :" ان هناك تلاعبا من قبل وزارة الزراعة بموضوع بعض المحاصيل الزراعية لغرض الاستمرار بالاستيراد " ، لافتا الى :" ان الوزير تم استدعاؤه الى  مجلس النواب ، الا انه رفض المجيء لخوفه من كشف صفقات الفساد التي جرت بوزارته ".

ف.ا
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