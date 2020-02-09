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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 04:52 م

نائبة : تدوير السفراء اشبه بـ " تدوير النفايات "

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

شبهت النائبة عن تحالف "النصر"  ندى شاكر، تدوير السفراء  بـ "تدوير النفايات" ، فيما دعت الى اغلاق بعض السفارات وتقليصها بعد تحولها الى مقار تجارية.

وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان السفارات العراقية في الخارج تحولت الى مقار تجارية ومراكز لعقد  صفقات للاحزاب ".

واضافت :" ان اغلب السفراء العراقيين في الخارج يمثلون احزابهم او تابعين للدول التي يقيمون فيها ، ولم يسجل لهم موقف رسمي واحد يمثل العراق "، مشيرة الى  :" ان عملية تدوير السفراء الفاشلين ذاتهم اشبه بتدوير النفايات ".

ودعت النائبة  الى تقليص  كوادر بعض  السفارات واغلاق اخرى ، كونها  تسبب هدرا  بالمال العام ولم تقدم شيئا يساعد العراق او يمثل سياسته الخارجية".

ف.ا
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