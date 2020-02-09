نائبة : تدوير السفراء اشبه بـ " تدوير النفايات "



شبهت النائبة عن تحالف "النصر" ندى شاكر، تدوير السفراء بـ "تدوير النفايات" ، فيما دعت الى اغلاق بعض السفارات وتقليصها بعد تحولها الى مقار تجارية.



وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان السفارات العراقية في الخارج تحولت الى مقار تجارية ومراكز لعقد صفقات للاحزاب ".



واضافت :" ان اغلب السفراء العراقيين في الخارج يمثلون احزابهم او تابعين للدول التي يقيمون فيها ، ولم يسجل لهم موقف رسمي واحد يمثل العراق "، مشيرة الى :" ان عملية تدوير السفراء الفاشلين ذاتهم اشبه بتدوير النفايات ".



ودعت النائبة الى تقليص كوادر بعض السفارات واغلاق اخرى ، كونها تسبب هدرا بالمال العام ولم تقدم شيئا يساعد العراق او يمثل سياسته الخارجية".



ف.ا