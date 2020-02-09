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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 04:49 م

نائب يكشف اهم ما سيطلبه الاكراد من محمد علاوي

باسم خشان

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان ، عن محاور نقاش الوفد الكردي الذي سيلتقي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الوفد الكردي الذي سيلتقي علاوي خلال الايام المقبلة سيبحث معه الحفاظ على وزارة المالية وعدم تركها" ، مبينا :" ان القوى الكردية متمسكة بوزارة المالية ولا ترغب بالتفريط بها ضمن حكومة علاوي ".

واضاف :" ان الوفد سيناقش مع علاوي استثناء القوى الكردية من تقديم وزراء غير متحزبين ضمن الكابينة الوزارية الجديدة"، مبينا :" ان الاكراد لا يرغبون بتقديم وزارة مستقلين ضمن حكومة علاوي ، ويعملون على استثنائهم من ذلك ".

ف.ا
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