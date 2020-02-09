الحكمة : عبد المهدي اضعف هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية

حملت كتلة "الحكمة" النيابية ،رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مسؤولية التصعيد في التظاهرات الشعبية ، واتهمته باضعاف هيبة الدولة .



وقال النائب عن الكتلة اسعد المرشدي في تصريح صحفي :" ان عبد المهدي يتحمل مسؤولية التصعيد الذي رافق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب عدم فرض القانون".



واوضح المرشدي :" ان قرار سحب السلاح من القوات الامنية وترك التظاهرات للمخربين ، اضعف هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية والقانون".



واضاف :" ان قرار سحب السلاح امر خاطئ ، ادى الى تصعيد التظاهرات واستغلال الامر من قبل المخربين بتنفيذ العمليات التخريبية كحرق الدوائر الحكومية وقطع الطرق والاضرار بالمال العام "، مبينا :" ان قرارات عبد المهدي المتعلقة بالاحتجاجات ضعيفة ولا ترقى لمستوى المسؤولية ".

ف.ا