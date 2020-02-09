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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 شباط 2020 04:42 م

الحكمة : عبد المهدي اضعف هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية

اسعد المرشدي

حملت كتلة "الحكمة" النيابية ،رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مسؤولية  التصعيد في التظاهرات الشعبية ، واتهمته باضعاف هيبة الدولة   . 

وقال النائب عن الكتلة اسعد المرشدي في تصريح صحفي :" ان عبد  المهدي يتحمل مسؤولية التصعيد الذي رافق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب عدم فرض القانون".

واوضح المرشدي :" ان قرار سحب السلاح من القوات الامنية وترك التظاهرات للمخربين ،  اضعف هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية والقانون".

واضاف :" ان قرار سحب السلاح  امر خاطئ ، ادى الى تصعيد التظاهرات واستغلال الامر من قبل المخربين بتنفيذ العمليات التخريبية كحرق الدوائر الحكومية وقطع الطرق والاضرار بالمال العام "، مبينا :" ان قرارات عبد المهدي المتعلقة بالاحتجاجات ضعيفة ولا ترقى لمستوى المسؤولية ".

 

ف.ا

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