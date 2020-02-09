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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 شباط 2020 04:37 م

الشيخ علي: إيران عجزت عن إيجاد بديل لسليماني فاستعانت بالصدر لزعامة الفصائل الشيعية

الصدر
أكد النائب فائق الشيخ علي، أن إيران عجزت عن تعويض خسارة قاسم سليماني فاستعانت بالصدر لزعامة "الفصائل الشيعية" مؤقتا.

وقال الشيخ علي في تصريح متلفز، إن "الصدر لم ينقطع عن زيارة إيران بسبب وجود مخطط لاغتياله من قبل الولايات المتحدة، ما اجبره على اللجوء الى إيران، كونه الملاذ الامن له ولجميع السياسيين".

وأضاف أن "إيران لا تزال تهيمن على الساحة العراقية وعلينا كعراقيين ان نبتعد عن الاحتلال الجديد"، مبينا ان "اغتيال قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس اضاع الغطاء والسيطرة الايرانية على الفصائل العراقية، ما اضطرها الى الاستعانة بقائد المقاومة الجديد مقتدى الصدر من اجل تخفيض حدة الانقسام بين زعامات القيادات الشيعية".

 وأوضح الشيخ علي أن "الصدر بات كغطاء لكل الفصائل وراسم السياسة الاعلى لها وما تعلنه من السمع والطاعة للصدر هو من اجل اثبات الزعامة".

 وأوضح أن "الحراك الشعبي للمتظاهرين هو بمعزل عن الكتل والشخصيات الحاكمة وهو من يؤجج الشارع ضد الكتل السياسية وبطشها ولا يتأثر بالصدر مطلقا".
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